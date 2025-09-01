Тіло довго не могли забрати з поля бою: на Дніпропетровщині попрощалися з Дмитром Кравченком
- На Дніпропетровщині попрощалися з 36-річним поліцейським Дмитром Кравченком, який загинув на Донецькому напрямку 27 травня.
- Кравченко працював у відділенні поліції № 6 Криворізького районного управління поліції. У червні 2024 року він вступив до стрілецького полку поліції КОРД.
Повномасштабна війна триває 3,5 роки. Україна, на жаль, продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок, які стали на її захист. Серед них – 36-річний поліцейський Дмитро Кравченко.
28 серпня на Дніпропетровщині відбулося прощання із полеглим захисником, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
Дивіться також У Чернівцях судмедексперти непритомніли під час розтину репатрійованих тіл військових
Що відомо про загибель Дмитра Кравченка?
Правоохоронець Дмитро Кравченко працював старшим оперуповноваженим у відділенні поліції № 6 Криворізького районного управління поліції. Загалом він віддав службі в органах внутрішніх справ 12 років життя.
У червні 2024 року Дмитро одним із першим ухвалив рішення долучитися до стрілецького полку поліції КОРД та став на захист держави.
Поліцейський загинув 27 травня на Донецькому напрямку. Через запеклі бойові дії його тіло довгий час не могли забрати з поля бою. Лише у серпні тіло загиблого бійця повернули додому, і рідні змогли гідно із ним попрощатися.
Дмитро завжди буде для нас прикладом мужності, сили духу та справжнього бойового братерства. Він до останнього разом з побратимами тримав оборону та давав відсіч ворогу,
– йдеться у повідомленні поліції.
Прощання з Дмитром Кравченком / Фото поліція
36-річного поліцейського провели в останню путь: дивіться відео
Що відомо про втрати України у війні?
- 28 серпня стало відомо, що один із кораблів ВМС ЗСУ був уражений росіянами. Йдеться про судно "Сімферополь". Відомо про двох загиблих членів екіпажу, серед яких 24-річний Дмитро Андрієчко. Ще кілька моряків вважаються зниклими безвісти.
- На фронті загинув військовослужбовець із Закарпаття Юрій Уршанський, який був командиром самохідної артилерійської батареї. Йому було лише 24 роки.
- Фанат Кривбаса Артем Степченко загинув 26 серпня 2025 року на Сумському напрямку під час виконання бойового завдання.
Він був одним із засновників підрозділу безпілотних систем RUGBY TEAM 129 ОВМБр і мав відзнаку Президента "За оборону України".