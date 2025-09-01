Тело долго не могли забрать с поля боя: на Днепропетровщине попрощались с Дмитрием Кравченко
- На Днепропетровщине попрощались с 36-летним полицейским Дмитрием Кравченко, который погиб на Донецком направлении 27 мая.
- Кравченко работал в отделении полиции № 6 Криворожского районного управления полиции. В июне 2024 года он вступил в стрелковый полк полиции КОРД.
Полномасштабная война продолжается 3,5 года. Украина, к сожалению, продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей, которые стали на ее защиту. Среди них – 36-летний полицейский Дмитрий Кравченко.
28 августа на Днепропетровщине состоялось прощание с павшим защитником, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
Что известно о гибели Дмитрия Кравченко?
Правоохранитель Дмитрий Кравченко работал старшим оперуполномоченным в отделении полиции № 6 Криворожского районного управления полиции. В целом он отдал службе в органах внутренних дел 12 лет жизни.
В июне 2024 года Дмитрий одним с первых принял решение присоединиться к стрелковому полку полиции КОРД и стал на защиту государства.
Полицейский погиб 27 мая на Донецком направлении. Из-за ожесточенных боевых действий его тело долгое время не могли забрать с поля боя. Только в августе тело погибшего бойца вернули домой, и родные смогли достойно с ним попрощаться.
Дмитрий всегда будет для нас примером мужества, силы духа и настоящего боевого братства. Он до последнего вместе с собратьями держал оборону и давал отпор врагу,
– говорится в сообщении полиции.
Прощание с Дмитрием Кравченко / Фото полиция
36-летнего полицейского провели в последний путь: смотрите видео
Что известно о потерях Украины в войне?
- 28 августа стало известно, что один из кораблей ВМС ВСУ был поражен россиянами. Речь идет о судне "Симферополь". Известно о двух погибших членах экипажа, среди которых 24-летний Дмитрий Андриечко. Еще несколько моряков считаются пропавшими без вести.
- На фронте погиб военнослужащий из Закарпатья Юрий Уршанский, который был командиром самоходной артиллерийской батареи. Ему было всего 24 года.
- Фанат Кривбасса Артем Степченко погиб 26 августа 2025 года на Сумском направлении во время выполнения боевого задания.
Он был одним из основателей подразделения беспилотных систем RUGBY TEAM 129 ОВМБр и имел награду Президента "За оборону Украины".