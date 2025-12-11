Йому був усього 21 рік: на фронті загинув азовець Дмитро Островський
- Дмитро "Соєр" Островський віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів.
- Боєць продовжив шлях свого батька з позивним "Марк",
Під час оборони України від російських окупантів загинув 21-річний боєць полку "Азов" Дмитро "Соєр" Островський. Попри численні поранення, він щоразу повертався на передову. Дмитро служив у піхоті, був штурмовиком.
Історію трагічної втрати розповіла мати загиблого Наталка Кулбачук. Про це написали також у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, випускником якого був Соєр, передає 24 Канал.
Ким був полеглий захисник?
У виші зазначили, що Дмитро вирізнявся спортивним характером і прагненням досягати успіхів. Він навчався на кафедрі оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Дмитро з дитинства був цілеспрямованим та сильним духом. З 10 років займався футболом, неодноразово демонструючи волю до перемоги та справжній спортивний характер,
– повідомили у навчальному закладі.
Дмитро здобув диплом у 2025 році. Його мати висловила вдячність університету за можливість синові продовжувати навчання за індивідуальним графіком, попри службу, і здобути омріяну освіту.
Повага до воїна і людяність, а не жорстка система – це безціннно. Диплом, на жаль, вже не пригодиться, а знання допомагали триматись три роки війни. Дмитрові щастило на людей, не пощастило з нелюдями,
– додала Наталка Кулбачук.
Загиблий Дмитро Островський / Фото: Facebook Natalka Kulbachuk
Моє серце. Моє життя. Мій Дмитричок. Наш воїн. Азовець Соєр повернувся на щиті. ГОРДІСТЬ МОЯ, СИНУ!,
– написала мама героя.
За три роки служби Соєр отримав кілька поранень, але після кожного повертався на передову. Після першого поранення він втратив безіменний палець і жартував, що це "найменш потрібний" з усіх. Був випадок, коли за один день він дістав чотири поранення – одне кульове та три уламкові. Боровся на Запорізькому напрямку, під Кремінною, у Серебрянському лісі та на інших ділянках фронту.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана Дмитру!
Вони повернулися на щиті: втрати України за останній час
На Донеччині 28 листопада загинув Денис Шатрюк із Сумської області. Захиснику було 21 рік, до лав Збройних сил України він приєднався лише у квітні цього року.
21 листопада 2025 року на території Харківської області поліг боєць мотопіхотного підрозділу з Торчинської громади – Валентин Василюк.
30 листопада 2025 року на Донеччині через мінно-вибухове поранення загинув військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади із Шацької громади Сергій Петрина.
У Запорізькій області на передовій віддав своє життя кулеметник із Львівщини Петро Годило. Його вдруге призвали на службу у 2025 році.