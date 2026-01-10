У Дніпрі чули серію вибухів
- Росіяни атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками, вибухи пролунали в обласному центрі.
- У Дніпрі після вибухів виникли перебої з електропостачанням, повітряна тривога була оголошена звечора 9 січня.
Росіяни атакують Дніпропетровську область ударними безпілотниками у ніч на 10 січня. Вибухи, зокрема, пролунали в обласному центрі.
Також зберігається загроза для Кам'янського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Повітряна тривога у межах Дніпра була оголошена ще ввечері 9 січня близько 22:13. Повітряні сили спершу попереджали про рух керованої авіаційної бомби у напрямку Дніпра. Згодом стало відомо про БпЛА.
Там застерігали про рух ударних безпілотників у напрямку обласного центру та населеного пункту Кам'янське. Вже орієнтовно о 00:54 10 січня оприлюднили першу інформацію про те, що у Дніпрі було гучно.
У Дніпрі чутно звуки вибухів,
– ідеться у повідомленні.
Вже о 00:58 та 01:06 у місті було гучно знову. Згодом також з'явилися повідомлення про те, що після серії вибухів у деяких районах Дніпра виникли перебої з постачанням електроенергії споживачам.
"Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Бережіть себе. До відбою тривоги залишайтеся у безпечному місці", – написав керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Де було гучно раніше?
Ще ввечері вибухи пролунали в межах Києва та області, мер столиці Віталій Кличко повідомляв про роботу протиповітряної оборони у регіоні, обласна військова адміністрація також зазначала про відбиття атаки.
До слова, гучно також було у Кривому Розі. Зокрема, гучно було у північній частині міста. За попередньою інформацією, у щонайменше трьох мікрорайонах міста фіксують перебої з постачанням електроенергії.