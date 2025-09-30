Росіяни 30 вересня атакували Дніпро. Внаслідок ворожих дій є багато постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, голову ОВА.

Що відомо про постраждалих в Дніпрі?

Росіяни вдень 30 вересня цинічно вдарили по Дніпру. Внаслідок удару є чимало потерпілих.

Станом на 17:08 відповідно до даних медиків, в Дніпрі вже 12 постраждалих. У них осколкові поранення, рвані рани, забої.

Більшість поранених госпіталізували. Одна людина перебуває у важкому стані.

Лікарі надають всім потерпілим допомогу.

Що передувало?

Близько 16:08 30 вересня у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Тоді Повітряні сили ЗСУ інформували про рух ворожих дронів в регіоні.

Невдовзі очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що місто опинилося під атакою російських дронів. Внаслідок атаки сталось кілька займань.

