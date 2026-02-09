У Дніпрі прогриміли вибухи: на місто летіла швидкісна ціль
- У Дніпрі 9 лютого прозвучали вибухи, після яких у місті піднявся дим.
- Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Посеред дня 9 лютого жителі Дніпра здригнулися від вибухів. Після цього в одному з районів міста підіймається дим.
Про таке повідомляють кореспонденти Суспільного.
Читайте також Росіяни почали запускати FPV-дрони з "Гербери": момент потрапив на відео
Що відомо про вибухи в Дніпрі?
Звуки вибухів було чутно за кілька хвилин до 3-ї дня. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Була інформація й про те, що на місто летить швидкісна ціль.
Місцеві пабліки пишуть, що після атаки в одному з районів Дніпра підіймається дим. Жителі спостерігають невелике задимлення в небі.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
На момент публікації офіційних подробиць щодо можливих наслідків атаки немає. Водночас в регіоні триває повітряна тривога.
Згодом о 15:36 очільник Дніпропетровської ОВА Олександ Ганжа підтвердив, що російські війська вдарили по Дніпру. Через це в місті зайнялася пожежа. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Він додав, що наслідки атаки уточнюються.
Якими були попередні ворожі удари по Дніпру та області?
Російська армія 7 лютого здійснила чергову атаку на Дніпропетровську область із застосуванням безпілотників. У Дніпрі фіксувавли пошкодження об'єктів комунальної інфраструктури та громадського транспорту. Травм зазнала 68-річна жінка.
У ніч на 1 лютого окупаційні війська обстріляли область дронами та артилерією. Атака призвела до людських жертв і значних руйнувань.
Тоді російський дрон поцілив у приватний будинок на околиці Дніпра. Під завалами загинули Наталія та Руслан Кислові, які раніше залишили Покровський район через постійні обстріли. Разом із подружжям загинули й їхні домашні тварини – коти та собаки, про яких опікувалася Наталія.