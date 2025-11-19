Укр Рус
19 листопада, 07:12
В Дніпрі – вибухи: ворог цілився ракетами

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Зранку 19 листопада в Дніпрі пролунали вибухи.
  • Повітряні сили попереджали про рух ракет в напрямку регіону.

Росіяни зранку 19 листопада атакують міста України. Під прицілом ворога опинилося Дніпро.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Близько 7 години ранку в Дніпрі було чутно звуки вибуху. Перед цим в Повітряних силах інформували про небезпеку для регіону. 

Так, там попереджали про рух ракет на регіон.

Ракети на Дніпро,
 – повідомили там.

Росія атакує ракетами і дронами: де чули вибухи?

  • Бурштин на Прикарпатті з самого ранку під масованою атакою. Росія б'є ракетами по регіону.

  • Вночі ворожі дрони масовано атакували Харків. Безпілотники вдарили по місту, там прогриміло 17 вибухів. Внаслідок атаки спалахнули пожежі.

  • Загарбники зранку 19 листопада атакували і Тернопіль. В місті видніється дим і спалахнула пожежа. 