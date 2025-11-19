В Дніпрі – вибухи: ворог цілився ракетами
- Зранку 19 листопада в Дніпрі пролунали вибухи.
- Повітряні сили попереджали про рух ракет в напрямку регіону.
Росіяни зранку 19 листопада атакують міста України. Під прицілом ворога опинилося Дніпро.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Близько 7 години ранку в Дніпрі було чутно звуки вибуху. Перед цим в Повітряних силах інформували про небезпеку для регіону.
Так, там попереджали про рух ракет на регіон.
Ракети на Дніпро,
– повідомили там.
Росія атакує ракетами і дронами: де чули вибухи?
Бурштин на Прикарпатті з самого ранку під масованою атакою. Росія б'є ракетами по регіону.
Вночі ворожі дрони масовано атакували Харків. Безпілотники вдарили по місту, там прогриміло 17 вибухів. Внаслідок атаки спалахнули пожежі.
Загарбники зранку 19 листопада атакували і Тернопіль. В місті видніється дим і спалахнула пожежа.