Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Близько 7 години ранку в Дніпрі було чутно звуки вибуху. Перед цим в Повітряних силах інформували про небезпеку для регіону.

Так, там попереджали про рух ракет на регіон.

Ракети на Дніпро,

– повідомили там.

Росія атакує ракетами і дронами: де чули вибухи?