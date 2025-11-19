Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Днепре?

Около 7 часов утра в Днепре были слышны звуки взрыва. Перед этим в Воздушных силах информировали об опасности для региона.

Так, там предупреждали о движении ракет на регион.

Ракеты на Днепр,

– сообщили там.

