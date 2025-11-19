Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Днепре?
Около 7 часов утра в Днепре были слышны звуки взрыва. Перед этим в Воздушных силах информировали об опасности для региона.
Так, там предупреждали о движении ракет на регион.
Ракеты на Днепр,
– сообщили там.
Россия атакует ракетами и дронами: где слышали взрывы?
Янтарь на Прикарпатье с самого утра под массированной атакой. Россия бьет ракетами по региону.
Ночью вражеские дроны массированно атаковали Харьков. Беспилотники ударили по городу, там прогремело 17 взрывов. В результате атаки вспыхнули пожары.
Захватчики утром 19 ноября атаковали и Тернополь. В городе виднеется дым и вспыхнул пожар.