Ракета на дитмайданчику та засипані шрапнеллю вулиці: як виглядає Дніпро після атаки

Уночі та вранці суботи, 6 грудня, російські військові атакували Дніпро безпілотниками та ракетами. Вулиці міста всіяні уламками ворожих боєприпасів.

Зокрема, місцеві показали уражальні елементи, якими противник начиняє свою зброю для більшого ураження. Детальніше про наслідки обстрілу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Які наслідки атаки по Дніпру?

За інформацією виконувача обов'язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, унаслідок атаки в Дніпрі виникло декілька займань, а серед пошкодженого майна – приватний будинок.

На вулицях міста, зокрема Старокозацькій, місцеві знаходять металеві "кубики", якими ворог начиняє зброю для більшого ураження.

Шрапнель на вулицях Дніпра: дивіться відео

Окрім того, уламки однієї з ракет упали на дитячий майданчик у парку в середмісті, повідомило Суспільне. На місці обстрілу працюють правоохоронці, рятувальники та комунальники.

Місто після російської атаки: дивіться фото

До слова, унаслідок ранкової ракетної атаки в Дніпровському районі постраждали 37-річний і 65-річний чоловіки, а також 75-річна жінка. Їм надали потрібну допомогу, відновлюватися люди будуть удома.

Що відомо про російську атаку 6 грудня?