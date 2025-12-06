Ракета на детской площадке и засыпанные шрапнелью улицы: как выглядит Днепр после атаки

Ночью и утром субботы, 6 декабря, российские военные атаковали Днепр беспилотниками и ракетами. Улицы города усеяны обломками вражеских боеприпасов.

В частности, местные показали поражающие элементы, которыми противник начиняет свое оружие для большего поражения. Подробнее о последствиях обстрела – читайте в материале 24 Канала.

Какие последствия атаки по Днепру?

По информации исполняющего обязанности начальника Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко, в результате атаки в Днепре возникло несколько возгораний, а среди поврежденного имущества – частный дом.

На улицах города, в частности Староказацкой, местные находят металлические "кубики", которыми враг начиняет оружие для большего поражения.

Шрапнель на улицах Днепра: смотрите видео

Кроме того, обломки одной из ракет упали на детскую площадку в парке в центре города, сообщило Суспильне. На месте обстрела работают правоохранители, спасатели и коммунальщики.

Город после российской атаки: смотрите фото

К слову, в результате утренней ракетной атаки в Днепровском районе пострадали 37-летний и 65-летний мужчины, а также 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь, восстанавливаться люди будут дома.

Что известно о российской атаке 6 декабря?