Американський безпілотник-розвідник покружляв над Дніпропетровщиною

У небі над Дніпропетровською областю помітили безпілотник США. Розвідувальне судно зробило кілька кіл над східною частиною України.

Безпілотник-розвідник RQ-4 Global Hawk помітили над Україною 24 січня. Його зафіксували на інтерактивній мапі сайту Flightradar.

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Американський безпілотник над Дніпром

Згідно із зафіксованим маршрутом, безпілотник вилетів з авіабази в Греції. Далі подолав територію над Болгарією та акваторію Чорного моря поблизу Румунії.



Дрон ВПС США кружляє над Україною / Скриншот із сайту Flightradar

Безпілотник військово-повітряних сил США пролетів над Миколаєвом, Запоріжжям та зробив кілька кіл над Дніпропетровською областю.

. Безпілотник RQ-4 Global Hawk здатен перебувати в польоті до 30 годин на висоті до 19 кілометрів.

Він також залетів на територію Харківської та Полтавської областей. Станом на 13 годину, американський розвідувальний літак продовжує свій рух.

Загроза нападу Росії

Від осені 2021 року в Україні очікують можливого нападу з боку Росії. Американська розвідка попереджала про ймовірну ескалацію конфлікту на кордонах України в січні 2022 року.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що місто готове дати відсіч ворогу. Водночас в СБУ назвали паніку в інфопросторі “роздмухуванням істерії” та запевнили, що силовики готові до будь-якого сценарію.