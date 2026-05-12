Росія вгатила по Дніпру: які наслідки та чи є постраждалі

Російські окупанти продовжують цинічно бити по українських містах. 12 травня ворог завдав удару по Дніпру.

Про російську атаку та наслідки для міста повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Дивіться також На жаль, ми готуємось до нових атак, – Зеленський

Які наслідки російської атаки по місту?

Окупанти 12 травня одразу після "перемир'я" атакували Україну БпЛА. Ворог вночі цинічно вдарив по Дніпру.

Перший БпЛА типу "Шахед" зафіксували близько 1:41, а станом на 5:35 повідомили, що внаслідок російської атаки поранень дістала одна людина.

Також голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що через ворожий удар була пошкоджена транспортна інфраструктура.

До уваги! Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що Росія може відновити масовані атаки після перемир'я, виробляючи нові дрони та ракети, але має проблеми з пусковими установками для "Калібрів". Експерт зазначив, що не можна з точністю прогнозувати, коли ворог здійснить пуски. Він пояснив, що єдина опція, яка працює у цьому контексті, це те, що Росія обов’язково повідомляє США про запуск балістичних ракет великої та середньої дальності дії.

Що ще відомо про атаку 12 травня?

Уночі 12 травня Київ зазнав атаки російських дронів, пролунали вибухи. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА на дах багатоповерхівки на Оболоні виникла пожежа.

Займання у столиці ліквідували, але пошкоджень зазнав дах технічного поверху. Інших руйнувань немає, до медиків наразі ніхто не звертався.

Близько 6:12 у Миколаєві прогримів потужний вибух. Місцева влада наразі не коментувала можливих наслідків атаки. Усю ніч російські ударні БпЛА фіксували у межах області.