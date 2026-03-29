Поїзд Київ – Кривий Ріг тричі евакуйовували через атаку "Шахедів", – соцмережі

В ніч на неділю, 29 березня, російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Через загрозу "Шахедів" пасажирів поїзду Київ – Кривий Ріг довелося евакуйовувати аж тричі.

Про це повідомило місцеве видання СВОЇ.Кривий Ріг.

Де літали ворожі "Шахеди"?

Повітряна тривога через загрозу БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини тривала з 02:26 до 05:02. Однак менше ніж за годину після відбою тривогу в регіоні оголосили повторно.

Повітряні сили ЗСУ також неодноразово повідомляли про рух ворожих дронів в напрямку Кривого Рогу.

Пасажири під час евакуації / Фото: "СВОЇ.Кривий Ріг"

Через атаку дронів на Дніпропетровщину пасажирів поїзду Київ – Кривий Ріг евакуйовували тричі. Користувачі соцмереж також зазначали, що під час однієї з евакуацій над людьми пролетів ворожий "Шахед" та дрон-перехоплювач.

"Шахеди" над Криворіжжям: дивіться відео

Нагадаємо, на тлі зростання загроз для залізничної інфраструктури в Україні посилили правила безпеки для пасажирів.

Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку пасажирам рекомендують негайно підготуватися до можливої евакуації. Зокрема, варто вдягнутися, тримати поруч документи та телефон, а також залишатися на своєму місці до подальших вказівок.

Після евакуації пасажирам необхідно швидко відійти на безпечну відстань або пройти до укриття.

