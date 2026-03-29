Поїзд Київ – Кривий Ріг тричі евакуйовували через атаку "Шахедів", – соцмережі
- Пасажирів поїзду Київ – Кривий Ріг тричі евакуйовували через загрозу атаки "Шахедів".
- Повітряна тривога в Криворізькому районі тривала з 02:26 до 05:02, менш ніж за годину після відбою її оголосили повторно.
В ніч на неділю, 29 березня, російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Через загрозу "Шахедів" пасажирів поїзду Київ – Кривий Ріг довелося евакуйовувати аж тричі.
Про це повідомило місцеве видання СВОЇ.Кривий Ріг.
Читайте також Тривога на Київщині, вибухи – на Одещині та у Кривому Розі: "Шахеди" знову атакують Україну
Де літали ворожі "Шахеди"?
Повітряна тривога через загрозу БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини тривала з 02:26 до 05:02. Однак менше ніж за годину після відбою тривогу в регіоні оголосили повторно.
Повітряні сили ЗСУ також неодноразово повідомляли про рух ворожих дронів в напрямку Кривого Рогу.
Через атаку дронів на Дніпропетровщину пасажирів поїзду Київ – Кривий Ріг евакуйовували тричі. Користувачі соцмереж також зазначали, що під час однієї з евакуацій над людьми пролетів ворожий "Шахед" та дрон-перехоплювач.
"Шахеди" над Криворіжжям: дивіться відео
Нагадаємо, на тлі зростання загроз для залізничної інфраструктури в Україні посилили правила безпеки для пасажирів.
Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку пасажирам рекомендують негайно підготуватися до можливої евакуації. Зокрема, варто вдягнутися, тримати поруч документи та телефон, а також залишатися на своєму місці до подальших вказівок.
Після евакуації пасажирам необхідно швидко відійти на безпечну відстань або пройти до укриття.
Які ще регіони були під ударом?
В ніч на 29 березня російські війська застосували аеробалістичну ракету "Кинджал", запущену з повітряного простору Рязанської області, а також 442 ударні безпілотники різних типів. Було зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на семи локаціях.
У Конотопі на Сумщині внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Наразі деталі щодо масштабів руйнувань уточнюються.
Також ворог бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини, там пошкоджень зазнав об'єкт енергетики. Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням.