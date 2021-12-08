У Дніпрі замінували одразу 3 школи: учнів негайно евакуювали

До поліції Дніпрі 8 грудня надійшло повідомлення про замінування одразу 3 навчальних закладів. Звідти негайно почали евакуйовувати учнів.

Мовиться про школи №35, №111. Наразі на місце вже прибули правоохоронці та вибухотехніки. Вони почали перевірку навчальних та інших приміщень. Про це розповіли журналістам у ДСНС Дніпропетровщини.

Зауважте У Харкові продовжують "мінувати" школи: відео евакуації учнів

Діти встигли забрати речі

Спершу до рятувальників подзвонили невідомі об 11:23. Потім протягом 5 хвилин були ще 2 дзвінки та кожного разу повідомляли про замінування різних шкіл. У телеграм-каналах оприлюднили кілька відео евакуйованих учнів.



Діти, яких евакуювали зі школи / Скриншот 24 каналу

Слід зазначити, що більшість дітей одягнуті й мають із собою рюкзаки. Це свідчить про те, що евакуація, ймовірно, була не надто швидкою.



Учні після евакуації / Скриншот 24 каналу

Яке покарання за таке можливе

У випадку, якщо в будівлях не знайдуть вибухівку, то кваліфікація справи буде звичною. Переважно такі "замінування" розслідують за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян.

Коли винного знаходять, він відправляється до в'язниці на строк до 8 років. Проте, якщо ці повідомлення приходять на електронну скриньку, підозрюваних переважно не можуть встановити.

Інше замінування раніше

У Кривому Розі 23 листопада повідомили про замінування одної зі шкіл у центрі міста. Слід зазначити, що сповістили про загрозу вибуху не лише поліції, а й СБУ.

Згодом приміщення обшукали та не знайшли вибухівки. Це ж повторилося через два дні, 25 листопада. Зловмисників почали розшукувати, проте поки не повідомили про результати розслідування.