У Дніпрі прогримів вибух: туди летіла ракета

У вівторок, 14 квітня, російські війська спрямували ракету на Дніпро. У місті було чутно звук вибуху.

Про це поінформували кореспонденти Суспільного. Що відомо про атаку на Дніпро? Варто зауважити, що Повітряні сили близько 11:30 оголосили загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше там уточнили, що курсом на Дніпро летить ракета. Вибух у місті прогримів уже об 11:32.