14 квітня, 11:35
У Дніпрі прогримів вибух: туди летіла ракета
У вівторок, 14 квітня, російські війська спрямували ракету на Дніпро. У місті було чутно звук вибуху.
Про це поінформували кореспонденти Суспільного.
Що відомо про атаку на Дніпро?
Варто зауважити, що Повітряні сили близько 11:30 оголосили загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше там уточнили, що курсом на Дніпро летить ракета.
Вибух у місті прогримів уже об 11:32.
