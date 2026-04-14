У Дніпрі прогримів вибух: туди летіла ракета

Дніпро Вибухи в Дніпрі
14 квітня, 11:35
Тетяна Бабич

У вівторок, 14 квітня, російські війська спрямували ракету на Дніпро. У місті було чутно звук вибуху.

Про це поінформували кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Варто зауважити, що Повітряні сили близько 11:30 оголосили загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше там уточнили, що курсом на Дніпро летить ракета.

Вибух у місті прогримів уже об 11:32.

