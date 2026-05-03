Ворог атакував житловий квартал Дніпра: пошкоджений гуртожиток

Вдень у неділю, 3 травня, у Дніпрі прогримів вибух. У цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили о 14:57: буквально за декілька хвилин після цього Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на місто.

Швидкісна ціль на Дніпропетровщині, курс західний,

– йдеться в повідомленні.

Жителів міста закликали терміново пройти в укриття.

Вже о 15:00 в Дніпрі прогриміли вибухи.

О 15:06 та 15:11 в місті чули повторні вибухи.

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра, пошкоджений гуртожиток.

Зазначається, що люди під час атаки перебували в підвалі – зараз рятувальники їх евакуюють.

Внаслідок удару по Дніпру є пошкодження / Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, російські війська продовжують бити по Дніпропетровщині з самого ранку. Зокрема, ворог завдав удару біля АЗС у Криничанській громаді: там пошкоджень зазнав автобус, який перевозив близько 40 дітей.

На жаль, поранень зазнав 10-річний хлопчик. Його одразу госпіталізували у стані середньої тяжкості. У лікарні також перебувають п'ять дорослих.

