Дніпро Вибухи в Дніпрі У Дніпрі пролунав вибух: будівля одного з райвідділів поліції пошкоджена
23 лютого, 21:31
Оновлено - 21:58, 23 лютого

У Дніпрі пролунав вибух: будівля одного з райвідділів поліції пошкоджена

Діана Подзігун
Основні тези
  • У Дніпрі стався вибух в адміністративній будівлі Нацполіції, пошкоджено райвідділ поліції.
  • Причина вибуху встановлюється, постраждалих немає, на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Вибух прогримів в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Будівля райвідділу поліції пошкоджена.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Дивіться також Як і у Львові: у Миколаєві спрацювала саморобна вибухівка 

Що відомо про вибух у Дніпрі? 

Близько 20:30 з'явилась інформація про вибух в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро.

Невдовзі речниця підтвердила, що вибух стався в адміністративній будівлі Нацполіції. Наразі на місці інциденту працює керівництво, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. 

Причина вибуху встановлюється правоохоронцями й буде оголошена згодом.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок вибуху немає.


Зруйнована будівля райвідділу поліції / фото з мережі

Вибух прогримів у Миколаєві: що відомо?

  • Увечері 23 лютого під час перезмінки поліцейських пролунав вибух поблизу непрацюючої АЗС. Вона розташована поблизу управління патрульної поліції Миколаївської області.

  • Внаслідок детонації саморобної вибухівки семеро поліцейських постраждало. Один перебуває у важкому стані. 

  • Цей інцидент кваліфіковано як теракт. Служба безпеки та Національна поліція працюють над встановленням всіх обставин події та осіб, причетних до вибуху.