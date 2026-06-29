У Дніпрі пролунав вибух: понівечено підприємство, є постраждалі

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. У місті пролунали вибухи.

Незадовго до десятої ранку для Дніпропетровщини оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів і балістичних ракет.

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Що відомо про атаку на Дніпро 29 червня?

О 10:26 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, яка рухається на Дніпро.

За кілька хвилин у місті прогриміли вибухи. Як пишуть монітори, по Дніпру прилетіла балістика. Росіяни запустили її з Ростовської області.

Глава ОВА Олександр Ганжа підтвердив удар по місту. За його словами, окупанти уразили підприємство. Також є постраждалі.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 червня агресор вкотре атакував Україну дронами. Із запущених 108 безпілотників сили ППО знешкодили 82.

Серед регіонів, які опинилися під ворожим ударом, була Полтавщина. Там у Полтавському районі внаслідок атаки виникло загоряння на території АЗС. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігши поширенню вогню. Відомо про одного постраждалого.

Також обстрілу зазнав Кропивницький. Там окупанти влучили по підприємству, де виникла пожежа.

Під ударами дронів перебував і Харків. У місті є прильоти у промзоні, а також зафіксоване влучання БпЛА у багатоповерхівку.