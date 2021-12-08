На Дніпропетровщині невідомий викрав школярку: схопив і затягнув у квартиру

У Марганці, що в Нікопольському районі Дніпропетровщини викрали школярку. Невідомий чоловік спіймав її на вулиці та потягнув у свій дім.

До правоохоронців щодо цього звернуся 7 грудня о 23:43. Заявник повідомив, що у квартирі багатоповерхівки чоловік насильно утримує неповнолітню.

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Вимагав від неї сексу

Туди негайно відправилися правоохоронці. Вони справді виявили в помешканні зловмисника 16-річну потерпілу. Цьому чоловікові 45 років.

За даними "Днепр оперативный" 10-класниця втрапила в халепу на вулиці Паркова. Чоловік просто схопив її за руку та швидко потягнув у квартиру на 1 поверсі. Після цього він вимагав, щоб дівчина погодилася зайнятись сексом.

Що загрожує за такий злочин

Про це дізнався інший місцевий житель, який і викликав поліцію. Коли правоохоронці прибули, підозрюваного одразу затримали.

Цю справу розслідують за статтею про незаконне позбавлення волі. Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, він відправиться до в’язниці на строк до 3 років.

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