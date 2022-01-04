На Дніпропетровщині новорічний салют запустили в натовп людей: відео інциденту
Джерело:Информатор
У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, 1 січня стався неприємний інцидент поблизу новорічної ялинки. У натовп людей потрапив феєрверк.
Про небезпечний випадок повідомили місцеві ЗМІ. Невдало запущений салют зняли на відео камери спостереження.
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Установка з феєрверком перекинулась
На відео видно, що біля місцевої новорічної ялинки 1 січня зібралось багато людей. Спочатку запуск феєрверку відбувався нормально, проте згодом установка перекинулась.
Після цього залпи прямо полетіли в юрбу. Люди почали одразу відходити, про постраждалих нічого не повідомляють.
Дивіться відео невдалого феєрверка у Кам'янському:
Зеленського просять заборонити петарди та феєрверки в Україні
Зазначимо, що через небезпечні випадки з феєрверками президента України просять заборонити використання піротехнічних засобів. Відповідну петицію зареєстрували на сайті глави держави. За порушення у документі пропонують ввести штраф до 15 тисяч гривень.
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Останні небезпечні інциденти з феєрверками в Україні:
- У Чернівцях через новорічні салюти загинули десятки птахів. Про це розповіли волонтери.
- У Запоріжжі заряд салюту потрапив дівчині в обличчя. Випадок стався на острові Хортиця.
- 31 грудня в Україні у пожежах загинуло 12 осіб. Однією з причин займань стало небезпечне поводження з піротехнічними засобами.