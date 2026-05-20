У Кривому Розі прогримів вибух: ворог вгатив "Шахедом" по підприємству
У Кривому Розі ввечері 20 травня пролунав вибух. До цього у місті оголошували повітряну тривогу.
Про це пише Суспільне.
Дивіться також Росія запустила по Україні понад 150 БпЛА та ракету: як відпрацювала ППО
Що відомо про вибух у Кривому Розі 20 травня?
У Кривому Розі тривогу оголосили о 19:45. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих безпілотників для міста.
Група БпЛА на півночі Запорізької області – курсом на Кривий Ріг,
– писали військові.
Гучний звук у місті почули о 20:09. Про це написали місцеві журналісти.
"У Кривому Розі на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху", – повідомляє Суспільне.
Пізніше про наслідки вибуху розповів голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство. Попередньо без втрат, але наслідки ще уточнюються,
– наголосив посадовець.