20 травня, 20:12
У Кривому Розі прогримів вибух: ворог вгатив "Шахедом" по підприємству

Владислав Кравцов

У Кривому Розі ввечері 20 травня пролунав вибух. До цього у місті оголошували повітряну тривогу.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибух у Кривому Розі 20 травня?

У Кривому Розі тривогу оголосили о 19:45. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих безпілотників для міста.

Група БпЛА на півночі Запорізької області – курсом на Кривий Ріг, 
– писали військові.

Гучний звук у місті почули о 20:09. Про це написали місцеві журналісти.

"У Кривому Розі на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху", – повідомляє Суспільне.

Пізніше про наслідки вибуху розповів голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство. Попередньо без втрат, але наслідки ще уточнюються, 
– наголосив посадовець.

 

