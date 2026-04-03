Дніпро Новини Дніпра Сказав, що його везуть на ВЛК, і опинився в комі: у Дніпрі розслідують напад на чоловіка
3 квітня, 13:48
4

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Дніпрі розслідують напад на Сергія, який впав у кому, після того як його нібито побили люди в балаклавах.
  • У ТЦК та СП стверджують, що Сергій отримав травми через власну необережність.

Валентина заявила про побиття свого чоловіка Сергія, унаслідок чого він впав у кому. За словами дніпрянки, чоловік встиг їй повідомити, що його везуть на ВЛК. Після цього жінка знайшла його у лікарні у важкому стані.

Станом на 2 квітня Сергій уже вісім днів перебував у комі. Про це пише Суспільне.

Що відомо про напад на чоловіка у Дніпрі?

Як розповіла Валентина, увечері 25 березня чоловік не повернувся додому вчасно. Під час телефонної розмови він говорив уривками, скаржився на сильний головний біль і зазначив, що його везуть на ВЛК, після чого зв'язок з ним обірвався. 

Жінка змогла визначити місцезнаходження чоловіка через телефон – він перебував біля однієї з лікарень у Дніпрі. Проте її не пустили всередину. Приблизно через 40 хвилин до медзакладу прибула швидка допомога, яка забрала Сергія у важкому стані. 

За словами дружини, він майже не міг говорити, повторював лише, що в нього болить голова, після чого почалася блювота з кров'ю. Також вона помітила серйозні ушкодження голови, зокрема деформацію в ділянці скроні та травмоване око. 

Спочатку чоловіка доставили до одного медзакладу, де його стан різко погіршився – він впав у кому. Згодом його терміново перевезли до іншої лікарні, де провели невідкладну операцію. 

Після того як історія набула розголосу в соцмережах, з'явилися свідки події. Вони повідомили, що бачили Сергія на землі, поруч із ним стояли люди в балаклавах. 

Також очевидці передали відео, на якому видно, як невідомі без розпізнавальних знаків силоміць саджають чоловіка в мікроавтобус і відвозять у невідомому напрямку. 

За словами Валентини, характер травм не відповідає звичайному падінню, оскільки на одязі не було типових пошкоджень. Жінка також наголосила, що всі військово-облікові документи у її чоловіка були оформлені належним чином, і в розшуку він не перебував. 

Водночас в обласному ТЦК та СП озвучили іншу версію подій. Там повідомили, що чоловік отримав травми через власну необережність – нібито він намагався втекти від групи оповіщення, перечепився у темряві та впав. Військові знайшли його вже травмованим на вулиці та викликали швидку допомогу, яка й доставила його до лікарні. 

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці проводять досудове розслідування, щоб встановити всі обставини події та з'ясувати, що саме сталося.

Скандальні інциденти за участі ТЦК: останні новини

  • Поліціянти в Одесі під час примусового затримання зламали водію плечову кістку, перевищивши свої повноваження. Обласна прокуратура відкрила кримінальну справу, досудове розслідування триває під контролем омбудсмана Дмитра Лубінця.

  • У Луцьку вагітна жінка впала зі службового буса та була госпіталізована з гематомами та саднами. Жінка намагалася перешкодити вручення повістки чоловіку.

  • Колишній політв'язень Володимир Балух повідомив, що його нібито побили у Шевченківському районному ТЦК у Києві. У самому центрі ці звинувачення заперечують і стверджують, що лише перевірили документи та направили його на військово-лікарську комісію.