Станом на 2 квітня Сергій уже вісім днів перебував у комі. Про це пише Суспільне.

Що відомо про напад на чоловіка у Дніпрі?

Як розповіла Валентина, увечері 25 березня чоловік не повернувся додому вчасно. Під час телефонної розмови він говорив уривками, скаржився на сильний головний біль і зазначив, що його везуть на ВЛК, після чого зв'язок з ним обірвався.

Жінка змогла визначити місцезнаходження чоловіка через телефон – він перебував біля однієї з лікарень у Дніпрі. Проте її не пустили всередину. Приблизно через 40 хвилин до медзакладу прибула швидка допомога, яка забрала Сергія у важкому стані.

За словами дружини, він майже не міг говорити, повторював лише, що в нього болить голова, після чого почалася блювота з кров'ю. Також вона помітила серйозні ушкодження голови, зокрема деформацію в ділянці скроні та травмоване око.

Спочатку чоловіка доставили до одного медзакладу, де його стан різко погіршився – він впав у кому. Згодом його терміново перевезли до іншої лікарні, де провели невідкладну операцію.

Після того як історія набула розголосу в соцмережах, з'явилися свідки події. Вони повідомили, що бачили Сергія на землі, поруч із ним стояли люди в балаклавах.

Також очевидці передали відео, на якому видно, як невідомі без розпізнавальних знаків силоміць саджають чоловіка в мікроавтобус і відвозять у невідомому напрямку.

За словами Валентини, характер травм не відповідає звичайному падінню, оскільки на одязі не було типових пошкоджень. Жінка також наголосила, що всі військово-облікові документи у її чоловіка були оформлені належним чином, і в розшуку він не перебував.

Водночас в обласному ТЦК та СП озвучили іншу версію подій. Там повідомили, що чоловік отримав травми через власну необережність – нібито він намагався втекти від групи оповіщення, перечепився у темряві та впав. Військові знайшли його вже травмованим на вулиці та викликали швидку допомогу, яка й доставила його до лікарні.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці проводять досудове розслідування, щоб встановити всі обставини події та з'ясувати, що саме сталося.

