По состоянию на 2 апреля Сергей уже восемь дней находится в коме. Об этом пишет Суспільне.

Что известно о нападении на мужчину в Днепре?

Как рассказала Валентина, вечером 25 марта мужчина не вернулся домой вовремя. Во время телефонного разговора он говорил отрывками, жаловался на сильную головную боль и отметил, что его везут на ВВК, после чего связь с ним оборвалась.

Женщина смогла определить местонахождение мужчины через телефон – он находился возле одной из больниц в Днепре. Однако ее не пустили внутрь. Примерно через 40 минут в медучреждение прибыла скорая помощь, которая забрала Сергея в тяжелом состоянии.

По словам жены, он почти не мог говорить, повторял только, что у него болит голова, после чего началась рвота с кровью. Также она заметила серьезные повреждения головы, в частности деформацию в области виска и травмированный глаз.

Сначала мужчину доставили в одно медучреждение, где его состояние резко ухудшилось, – он впал в кому. Впоследствии его срочно перевезли в другую больницу, где провели неотложную операцию.

После того как история получила огласку в соцсетях, появились свидетели происшествия. Они сообщили, что видели Сергея на земле, рядом с ним стояли люди в балаклавах.

Также очевидцы передали видео, на котором видно, как неизвестные без опознавательных знаков силой сажают мужчину в микроавтобус и увозят в неизвестном направлении.

По словам Валентины, характер травм не соответствует обычному падению, поскольку на одежде не было типичных повреждений. Женщина также отметила, что все военно-учетные документы у ее мужа были оформлены надлежащим образом, и в розыске он не находился.

В то же время в областном ТЦК и СП озвучили другую версию событий. Там сообщили, что мужчина получил травмы по собственной неосторожности – якобы он пытался убежать от группы оповещения, споткнулся в темноте и упал. Военные нашли его уже травмированным на улице и вызвали скорую помощь, которая и доставила его в больницу.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители проводят досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия и выяснить, что именно произошло.

