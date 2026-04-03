Об инциденте подробнее рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Как правоохранители вызвали перелом мужчине?

Как установило следствие, задержанный водитель не был опасным для полицейских или военных ТЦК. Он самостоятельно разблокировал замок двери автомобиля во время остановки.

По словам Лубинца, патрульные вышли за пределы своих полномочий и неоправданно применили чрезмерную силу при задержании. Это и повлекло перелом плечевой кости.

Дисциплинарная комиссия провела расследование и назвала такие действия своих работников "законными". Однако в Офисе уполномоченного по правам человека это не оставили без внимания и обратились в областную прокуратуру. Там открыли уголовное дело по части 2 статьи 365 УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия и предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. Эта ситуация находится под моим личным контролем,

– подчеркнул Лубинец.

