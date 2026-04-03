Про інцидент детальніше розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

Як правоохоронці спричинили перелом чоловікові?

Як встановило слідство, затриманий водій не був небезпечним для поліціянтів чи військових ТЦК. Він самостійно розблокував замок дверей автомобіля під час зупинки.

За словами Лубінця, патрульні вийшли за межі своїх повноважень та невиправдано застосували надмірну силу під час затримання. Це й спричинило перелом плечової кістки.

Дисциплінарна комісія провела розслідування й назвала такі дії своїх працівників "законними". Проте в Офісі уповноваженого з прав людини це не залишили без уваги й звернулися до обласної прокуратури. Там відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 365 КК України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин події та надання правової оцінки діям посадових осіб. Ця ситуація перебуває під моїм особистим контролем,

– підкреслив Лубінець.

