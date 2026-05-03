Росія запустила по Дніпру 5 ракет: у Повітряних силах розповіли про атаку і нову тактику ворога

Удень 3 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, випустивши п’ять керованих авіаційних ракет. Більшість із них вдалося перехопити силам протиповітряної оборони, однак уникнути наслідків атаки не вдалося – є загиблий і поранені.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

Як Росія атакувала Дніпро 3 травня?

За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, близько 15:00 ворог атакував місто з літаків тактичної авіації, використовуючи ракети типу Х-59/69. Чотири цілі знищили підрозділи повітряного командування "Схід", ще одна не досягла цілі через протидію українських сил. Водночас одна зі збитих ракет впала на гуртожиток, спричинивши жертви серед цивільних.

Оскільки прифронтові регіони знаходяться близько до лінії фронту, ми вкотре закликаємо місцевих мешканців реагувати на повітряні тривоги, адже час підльоту дуже короткий і навіть збиті ракети становлять загрозу,

– підкреслив Ігнат.

Також він зазначив, що Росія останніми днями веде безперервні повітряні атаки, активно застосовуючи безпілотники, зокрема й дрони-імітатори. Така тактика спрямована на виснаження української ППО, адже в реальному часі складно одразу відрізнити фальшиву ціль від бойової, тому сили оборони змушені реагувати на кожну загрозу.

Які наслідки атаки по Дніпру?