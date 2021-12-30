"Приймали" на роботу: на Дніпропетровщині шахраї ошукали людей на понад пів мільйона гривень
Джерело:Нацполіція
В Дніпропетровській області викрили учасників злочинної групи, що ошукали людей на понад пів мільйона гривень. Шахрайську схему організувала мешканка Нікополя.
Зловмисниця залучила у спільники трьох осіб. Відповідно до розробленого плану, в газетах та мережі розміщували оголошення щодо прийому на роботу.
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Шахраї ошукали 11 громадян
Від громадян отримували необхідні документи та укладали з ними фіктивні трудові договори з усіма відповідними даними. Згодом на потерпілих оформлювали позики у різних фінустановах, робили це на підставі отриманої інформації онлайн.
За інформацією пресслужби Нацполіції, 28 грудня слідчі відділення поліції № 5 Дніпровського райуправління поліції повідомили організаторці та трьом учасниками злочинної групи про підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо шахрайства.
Впродовж серпня 2020 року – жовтня 2021 року зловмисникам вдалося ошукати 11 громадян, а також – заволодіти їхніми коштами на суму понад пів мільйона гривень.
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Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм може загрожувати від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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