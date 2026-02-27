"Зупинили люди в балаклавах": нардеп Каптєлов заявив про погрози в центрі Дніпра
- Нардеп Роман Каптєлов заявив, що його зупинили та погрожували люди в балаклавах в центрі Дніпра.
- Офіційного підтвердження або спростування інформації від правоохоронців наразі немає.
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов повідомив, що ввечері 27 лютого в центрі Дніпро його зупинили невідомі в балаклавах та погрожували застосуванням зброї. За словами парламентаря, інцидент стався на проспекті Яворницького.
Депутат вимагає пояснень від правоохоронців. Про подію Каптєлов написав у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про нібито напад?
За словами нардепа, до нього під'їхав автобус, з якого вибігли люди в балаклавах. Депутат повідомив, що після його вимоги викликати поліцейського один із присутніх назвався співробітником, тоді як інші особи в масках не представилися та не надали жодних документів. За його словами, один із них тримав руку на руків'ї пістолета та погрожував його застосуванням і фізичною розправою.
На мою вимогу запросити поліцейського один із присутніх назвався співробітником, однак інші особи в масках не представилися та не надали жодних документів,
– написав Каптєлов.
Він звернувся з вимогою розібратися в ситуації та заявив, що подібні випадки відбуваються регулярно.
Наразі офіційного підтвердження або спростування інформації від правоохоронців не оприлюднено.
Що відомо про інші скандальні ситуації з нардепами?
9 лютого Апеляційна палата ВАКС частково змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку, якого звинувачують у незаконному отриманні 85 тисяч доларів за оренду державних земель. Гунько вже раніше був пов'язаний з корупцією, зокрема у 2018 році його звинуватили у незаконному заволодінні земельною ділянкою площею понад 115 гектарів у Броварах.
НАБУ та САП вручили підозру Юлії Тимошенко за організацію підкупу депутатів для контрольованого голосування у Верховній Раді. Тимошенко заявляє, що обшуки НАБУ політично вмотивовані, і що під час обшуків не було знайдено нічого протизаконного.
НАБУ, САП та СБУ викрили злочинне угруповання під керівництвом депутатки Анни Скороход, яку, за даними ЗМІ, підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів США. Сама нардепка заперечує звинувачення, вважаючи це тиском на опозицію.