Дніпро Вибухи в Дніпрі Авто згоріло ущент: росіяни атакували дронами бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині
18 березня, 17:37
Авто згоріло ущент: росіяни атакували дронами бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині

Петро Синєокий
Основні тези
  Два російські FPV-дрони атакували автомобіль бригади ДТЕК на Дніпропетровщині. Сталося це 17 березня.
  • На щастя, ніхто з енергетиків не постраждав.

Два російські FPV-дрони атакували автомобіль бригади ДТЕК на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто з енергетиків не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає 24 Канал. Відомо, що інцидент стався 17 березня.

Що відомо про атаку дронами по бригаді ДТЕК?

Відомо, що двоє електромонтерів вирушили в одне з прифронтових сіл Дніпропетровщини для планового огляду лінії електропередачі. Під час пересування вони встигли помітити ворожі дрони, які летіли прямо в автомобіль. На щастя, енергетики встигли вистрибнути з транспорту.

Повідомляється, що перший FPV-дрон влучив у передню частину автомобіля. Після влучання другого безпілотникам автомобіль спалахнув та повністю згорів.

Зверніть увагу! 18 березня у Дніпропетровській області продовжують діяти графіки погодинних відключень. Світло вимикатимуть по одному разу для більшості підгруп.

Яка ситуація в Дніпрі?

  • 15 березня російські окупанти вдарили по Дніпру. Відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхові будинки. 73-річний чоловік зазнав поранень. Медики надали йому допомогу.
  • СБУ затримали на Дніпропетровщині чоловіка, який втік з фронту та почав співпрацювати з ФСБ. Він надавав росіянам дані про блокпости, запасні командні пункти ЗСУ, станції регіональної філії Укрзалізниці тощо.
  • Також в соцмережах розгорнувся скандал між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та блогером Ігорем Лаченковим. Вони обмінялися образами та пропонували один одному зустрітися.