В Днепре фура снесла автовышку: выпали два коммунальщика – видео момента аварии

9 февраля 2022 , 19:59
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Источник:

"Днепр Оперативный"

На набережной Победы в Днепре 9 февраля произошло жесткое ДТП. Там фура зацепила автовышку, на которой находились работники коммунального предприятия.

В результате они выпали и один из них жестко приземлился на землю. Впоследствии на место прибыла скорая, которая забрала двух пострадавших.

За день до этого В Днепре грузовик эпично повалил столб на маршрутку: видео момента аварии

Место, где произошла авария с автовышкой / Фото "Днепр Оперативный"

Не рассчитал габариты

Грузовик MAN задел автовышку коммунального предприятия "Горсовет". Это произошло, потому что водитель не рассчитал габариты своего транспорта.

Сторона грузовика, который зацепил автовышку / Фото "Днепр Оперативный"

На видео момента аварии заметно, что один из коммунальщиков не полностью упал, потому что имел страховку. Однако он сильно прокрутился в воздухе.

Момент аварии с автовышкой в Днепре: смотрите видео

Туда прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства. На данный момент они официально еще не сообщали, кто виноват. Из-за инцидента на дороге образовалась пробка.

Несколько других ДТП накануне 

  • В Харькове 8 февраля произошла тройная авария. Легковушка Honda мчалась на бешеной скорости и на перекрестке врезалась в Toyota. Они задели еще одно транспортное средство. В аварии повредился автомобиль, на котором обычно ездит музыкант Сергей Бабкин.
  • В Киеве в тот день известный блогер Вадим Казаков решил "погонять" по улицам на своем элитном автомобиле. Однако он не справился с управлением и на скорости протаранил другую легковушку.
  • Также на следующий день стало известно, что устроила аварию известная модель Анна Неплях. Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" уже во второй раз попала в такую ​​ситуацию. Следует отметить, что это в обоих случаях были аварии, которые она сама спровоцировала.

 

Автор: Олександр Марчак