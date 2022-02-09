В Днепре фура снесла автовышку: выпали два коммунальщика – видео момента аварии
Источник:"Днепр Оперативный"
На набережной Победы в Днепре 9 февраля произошло жесткое ДТП. Там фура зацепила автовышку, на которой находились работники коммунального предприятия.
В результате они выпали и один из них жестко приземлился на землю. Впоследствии на место прибыла скорая, которая забрала двух пострадавших.
За день до этого В Днепре грузовик эпично повалил столб на маршрутку: видео момента аварии
Место, где произошла авария с автовышкой / Фото "Днепр Оперативный"
Не рассчитал габариты
Грузовик MAN задел автовышку коммунального предприятия "Горсовет". Это произошло, потому что водитель не рассчитал габариты своего транспорта.
Сторона грузовика, который зацепил автовышку / Фото "Днепр Оперативный"
На видео момента аварии заметно, что один из коммунальщиков не полностью упал, потому что имел страховку. Однако он сильно прокрутился в воздухе.
Момент аварии с автовышкой в Днепре: смотрите видео
Туда прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства. На данный момент они официально еще не сообщали, кто виноват. Из-за инцидента на дороге образовалась пробка.
Несколько других ДТП накануне
- В Харькове 8 февраля произошла тройная авария. Легковушка Honda мчалась на бешеной скорости и на перекрестке врезалась в Toyota. Они задели еще одно транспортное средство. В аварии повредился автомобиль, на котором обычно ездит музыкант Сергей Бабкин.
- В Киеве в тот день известный блогер Вадим Казаков решил "погонять" по улицам на своем элитном автомобиле. Однако он не справился с управлением и на скорости протаранил другую легковушку.
- Также на следующий день стало известно, что устроила аварию известная модель Анна Неплях. Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" уже во второй раз попала в такую ситуацию. Следует отметить, что это в обоих случаях были аварии, которые она сама спровоцировала.