Не на оленях: над Днепром пролетел Санта

Жители Днепра заметили Санта-Клауса в небе. Сказочный дедушка пролетел над жилым массивом 31 декабря.

Очевидцы сняли на видео волшебное действо. Для передвижения Санта использовал довольно необычный транспорт вместо оленей.

Интересно Санта Клаус уже пролетел на оленях над Украиной, – Flightradar

Санта-Клаус над Днепром

Новогоднее чудо заметили на левом берегу города. Он завис в небе над Фрунзенским жилым массивом.

В воздух дедушку с подарками поднял воздушный шар. Возле его корзины можно заметить силуэт оленей, которые будто тянули конструкцию за собой.

Днепряне увидели Санта-Клауса над городом: смотрите видео

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Новости о Санта-Клаусе: кратко

В Мадриде сотни людей в костюмах Санта-Клаусов пробежали марафон. Спортивное мероприятие устроили с благотворительной целью, чтобы помочь пострадавшим от извержения вулкана на острове Ла-Пальма.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что у Санты иммунитет к коронавирусу. Поэтому он сможет традиционно доставить подарки детям по всему миру.

Ирландский приют для животных решил поздравить своих подопечных. Они разложили подарки в большом зале и устроили праздник для собак.