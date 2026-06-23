Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть погибшие, пострадавшие в тяжелом состоянии

Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине. Утром во вторник, 23 июня, враг применил их для обстрела Днепропетровской области.

Под ударом противника оказался Кривой Рог. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Смотрите также Украинская ПВО уничтожила за ночь 118 вражеских БПЛА: раздаются взрывы, где фиксируют дроны

Каковы последствия удара?

Воздушную тревогу в Кривом Роге и территориальной общине, а также в других районах региона объявили около 10:55. В Воздушных силах ВСУ в тот же момент сообщили об угрозе применения баллистического оружия из Крыма.

Примерно в 10:57 там уточнили о движении баллистической ракеты в направлении Кривого Рога. Вскоре корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах, которые слышали в пригороде Днепра, а через несколько минут – в Кривом Роге.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул впоследствии подтвердил ракетный обстрел, а начальник ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате обстрела Кривого Рога в городе была повреждена промышленная инфраструктура.

Более десяти человек получили ранения. Есть тяжелые, все уже доставлены в больницы, находятся на операционном столе. Врачи делают всё возможное и борются за их жизнь,

– написал Вилкул.

На данный момент никакой информации о погибшем и пострадавших не обнародуется. Очевидно, все подробности местные власти сообщат чуть позже — после выяснения всех обстоятельств российского обстрела.

Обратите внимание! Оперативные сообщения о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем Telegram-канале.

Где ранее фиксировали последствия атак?

В целом в ночь на 23 июня Россия нанесла удар с помощью 135 ударных и имитационных дронов с нескольких направлений. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 118 БПЛА. Зафиксировано 13 попаданий как минимум в 11 точках.

Еще ранее российские войска обстреляли дом многодетной семьи в Шосткинском районе Сумской области. В результате циничного вражеского удара погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка.

Кроме того, на днях оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району с использованием ракеты "Искандер". В результате ракетного удара были повреждены объекты на одном из предприятий. В результате погиб как минимум один человек, ещё трое получили ранения.

Недавно российские войска также атаковали Запорожье с помощью беспилотников. Один из ударов пришелся по нежилому зданию в Запорожье, на месте вспыхнул пожар. Еще один дрон поразил жилой дом в частном секторе города.