"Умрут тысячи детей": в Кривом Роге "секретный агент России" снова заминировал все школы

Школьники Кривого Рога вышли из дистанционного обучения 24 января. Неизвестный сразу сообщил о минировании образовательных учреждений.

Анонимное сообщение работники Службы безопасности Украины получили на электронную почту 24 января утром. Минер представился "секретным агентом России".

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Минирование в Кривом Роге

Неизвестный пригрозил взорвать все школы города за час с момента отправки письма. По его словам, в результате массового взрыва "умрут тысячи детей".

Взрывотехники, кинологи и правоохранители начали обследование территорий всех образовательных учреждений. Детей и персонал школ эвакуировали.

Дети Кривого Рога на дистанционке

За ложное сообщение о минировании в Украине предусмотрена уголовная ответственность – до 6 лет за решеткой.

В среду, 19 января, в Кривом Роге и ряде других городов власти постановили перевести школьников и дошкольников на дистанционную форму обучения. Поводом стала волна массовых минирований, которые случаются едва ли не ежедневно и мешают образовательному процессу.



Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в школах Кривого Рога / Фото "Свої"

Ученики из Кривого Рога находились на дистанционном обучении до 21 января включительно. В понедельник, 24 января, дети снова пришли в школы.

Криворожских школьников перевели на дистанционку: смотрите видео

Однако уже утром понедельника их пришлось эвакуировать, уроки также сорвали из-за массовых минирований. По предварительной информации, исполком Криворожского горсовета отпустил всех домой из-за угрозы взрыва.

Инструмент России

Сотрудники Службы безопасности Украины убеждены, что массовые минирования в разных городах происходят из-за российских агентов. Работники спецслужб России таким образом пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине.

Постоянные фейковые сообщения о минировании должны усилить панику и тревогу в обществе – это элемент гибридной войны. Иногда помогают врагу сами украинцы, которые ради развлечения обращаются к нему за "услугами".

Не лишним будет объяснить детям, что такое псевдоминирование и почему это плохо. Психолог Юлия Сенченко подчеркнула – малышам необходимо объяснить, что страх в таких ситуациях является нормальной реакцией.

Правоохранители устанавливают источник каждого звонка или письма с уведомлением о минировании. Большинство поступает с территорий России или временно оккупированного Донбасса.