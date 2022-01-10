Водитель маршрутки в Днепре умер за рулем: в салоне были пассажиры

Во время движения автобуса в Днепре скоропостижно скончался водитель. Салон общественного транспорта был переполнен пассажирами.

Инцидент произошел 7 января на улице Производственной в Самарском районе. Известно, что водитель маршрутки успел экстренно затормозить.

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Смерть водителя автобуса

Водителю было 55 лет. Когда ему внезапно стало плохо на работе, он успел позаботиться о безопасности пассажиров и нажал на тормоза.

Сразу после этого он потерял сознание. До приезда медиков скорой помощи мужчина не дожил.



Водитель успел затормозить перед смертью / Фото "Репортера"

Врачи констатировали смерть водителя. Причины гибели мужчины устанавливает экспертиза.

Переработки за рулем

К сожалению, ситуации, когда водители общественного транспорта умирают на работе, случаются довольно часто. В частности, трагический случай произошел во Львове в ноябре 2021 года.



Львовский водитель автобуса умер во время движения / Фото "Удобный город"

55-летнему водителю городского автобуса стало плохо. Он въехал в дорожный знак, но транспорт остановился. Выяснилось, что у мужчины случился сердечный приступ.