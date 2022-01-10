Инцидент произошел 7 января на улице Производственной в Самарском районе. Известно, что водитель маршрутки успел экстренно затормозить.
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Смерть водителя автобуса
Водителю было 55 лет. Когда ему внезапно стало плохо на работе, он успел позаботиться о безопасности пассажиров и нажал на тормоза.
Сразу после этого он потерял сознание. До приезда медиков скорой помощи мужчина не дожил.
Водитель успел затормозить перед смертью / Фото "Репортера"
Врачи констатировали смерть водителя. Причины гибели мужчины устанавливает экспертиза.
Переработки за рулем
К сожалению, ситуации, когда водители общественного транспорта умирают на работе, случаются довольно часто. В частности, трагический случай произошел во Львове в ноябре 2021 года.
Львовский водитель автобуса умер во время движения / Фото "Удобный город"
55-летнему водителю городского автобуса стало плохо. Он въехал в дорожный знак, но транспорт остановился. Выяснилось, что у мужчины случился сердечный приступ.