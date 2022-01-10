Інцидент трапився 7 січня на вулиці Виробничій у Самарському районі. Відомо, що керманич маршрутки встиг екстрено загальмувати.

До теми Сталася жахлива ДТП автобуса та легковика біля Львова: серед потерпілих є дитина

Смерть водія автобуса

Водію було 55 років. Коли йому раптово стало погано на роботі, він встиг подбати про безпеку пасажирів та натиснув на гальма.

Одразу після цього він втратив свідомість. До приїзду медиків швидкої допомоги чоловік не дожив.



Водій встиг загальмувати перед смертю / Фото "Репортера"

Лікарі констатували смерть водія. Причини загибелі чоловіка встановлює експертиза.

Перепрацювання за кермом

На жаль, ситуації, коли водії громадського транспорту помирають на роботі, трапляються досить часто. Зокрема, трагічний випадок стався у Львові в листопаді 2021 року.



Львівський водій автобуса помер під час руху / Фото "Зручне місто"

55-річному водієві міського автобуса стало погано. Він в'їхав у дорожній знак, але транспорт зупинився. З’ясувалося, що в чоловіка стався серцевий напад.