Враг атакует "Шахедами" Кривой Рог: под ударом объект инфраструктуры

В Кривом Роге прогремели взрывы во время атаки российских дронов-камикадзе. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно об атаке?

В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги. По предварительной информации, российские войска атакуют город дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказался один из объектов инфраструктуры.

Пока детали относительно последствий атаки уточняются. Информации о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.

Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе применения врагом ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Напомним, что Россия атаковала Кривой Рог 28 апреля. Тогда в результате вражеского удара была одна жертва, а повреждения получил объект инфраструктуры.

Важно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Россия уменьшила количество ракетных обстрелов, сосредоточившись на использовании дронов для атак на гражданские объекты в Украине. Враг постоянно производит вооружение, но точность дронов оккупантам не столь важна, ведь акцент делается на массированных ударах по гражданским городам.

Что известно о последних массированных атаках дронами-камикадзе на регионы Украины?

1 мая Россия совершила масштабную атаку по Украине, применив 409 ударных беспилотников, из которых 250 составляли дроны-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны Украины смогли сбить или подавить 388 враждебных целей, зафиксировано попадание 16 дронов в шести локациях.

Под ударами оказались несколько регионов. В частности, российские войска атаковали Ровенскую область "Шахедами". Повреждены два жилых дома – в областном центре и в Дубнах. В результате атаки пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы. Также получили повреждения три автомобиля и объекты гражданской инфраструктуры.

Массированный удар получил и Тернополь – из-за обстрела в части города исчезло электроснабжение. Без света остались микрорайоны Канада, Центр, Новый свет, Старый парк, а также часть массива Солнечный.

Кроме того, 1 мая российские дроны атаковали Житомирскую область. Там зафиксированы попадания в нежилые помещения, а также объекты спортивной и образовательной инфраструктуры.