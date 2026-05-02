Враг атакует "Шахедами" Кривой Рог: под ударом объект инфраструктуры
В Кривом Роге прогремели взрывы во время атаки российских дронов-камикадзе. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Что известно об атаке?
В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги. По предварительной информации, российские войска атакуют город дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказался один из объектов инфраструктуры.
Пока детали относительно последствий атаки уточняются. Информации о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе применения врагом ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Где раздается воздушная тревога: смотрите карту
Напомним, что Россия атаковала Кривой Рог 28 апреля. Тогда в результате вражеского удара была одна жертва, а повреждения получил объект инфраструктуры.
Важно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Россия уменьшила количество ракетных обстрелов, сосредоточившись на использовании дронов для атак на гражданские объекты в Украине. Враг постоянно производит вооружение, но точность дронов оккупантам не столь важна, ведь акцент делается на массированных ударах по гражданским городам.
Что известно о последних массированных атаках дронами-камикадзе на регионы Украины?
1 мая Россия совершила масштабную атаку по Украине, применив 409 ударных беспилотников, из которых 250 составляли дроны-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны Украины смогли сбить или подавить 388 враждебных целей, зафиксировано попадание 16 дронов в шести локациях.
Массированный удар получил и Тернополь – из-за обстрела в части города исчезло электроснабжение. Без света остались микрорайоны Канада, Центр, Новый свет, Старый парк, а также часть массива Солнечный.
Кроме того, 1 мая российские дроны атаковали Житомирскую область. Там зафиксированы попадания в нежилые помещения, а также объекты спортивной и образовательной инфраструктуры.