Инцидент произошел еще в июне 2021 года. Полицейский решил задержать мужчину и применил к нему физическую силу.

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Жестокое избиение в полиции

Инспектор полиции сначала надел на гражданского наручники и силой доставил в участок. Уже в районном управлении он жестоко избил задержанного.

По информации следствия, правоохранитель избивал мужчину резиновой дубинкой. Нанес ему по всему телу не менее 15 ударов.

Дело расследовали работники ГБР, которые уже направили материалы в суд. Нарушителю инкриминируют превышение служебных полномочий.

Справка. За содеянное, полицейскому грозит заключение от 3 до 8 лет. Ему также могут запретить работать в "органах" на 3 года.

Избиение в Житомире

Другое проявление жестокости полицейских состоялось в Житомире в ноябре 2020 года. Полицейский патрулировал город ночью и остановил водителя авто, которого заподозрил в управлении навеселе.

Житомирянин вел себя агрессивно, ругался и не захотел проходить проверку на алкотестере. В ответ милиционер надел на него наручники и начал бить. Когда пострадавший попытался скрыться, получил несколько ударов дубинкой в живот.

Правоохранитель из Житомира жестоко избил водителя / Фото ГБР

Мужчине стало плохо, а впоследствии у него диагностировали закрытую травму живота. Полицейский расплатился за превышение полномочий должностью и может получить тюремный срок.