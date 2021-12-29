Інцидент трапився ще в червні 2021 року. Поліцейський вирішив затримати чоловіка та застосував до нього фізичну силу.

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Жорстоке побиття в поліції

Інспектор поліції спочатку вдягнув на цивільного кайданки та силоміць доставив до відділку. Уже в районному управлінні він жорстоко побив затриманого.

За інформацією слідства, правоохоронець бив чоловіка гумовим кийком. Наніс йому по всьому тілу не менше 15 ударів.

Справу розслідували працівники ДБР, які вже скерували матеріали до суду. Порушнику інкримінують перевищення службових повноважень.

Довідка. За вчинене, поліцейському загрожує ув’язнення від 3 до 8 років. Йому також можуть заборонити працювати в "органах" на 3 роки.

Побиття в Житомирі

Інший прояв жорстокості поліцейських відбувся у Житомирі в листопаді 2020 року. Поліцейський патрулював місто вночі та зупинив водія авто, якого запідозрив у керуванні напідпитку.

Житомирянин поводився агресивно, лаявся та не захотів проходити перевірку на алкотестері. У відповідь правоохоронець вдягнув на нього кайданки й почав бити. Коли потерпілий спробував втекти, отримав кілька ударів кийком у живіт.



Правоохоронець з Житомира жорстоко побив водія / Фото ДБР

Чоловікові стало погано, а згодом у нього діагностували закриту травму живота. Поліцейський розплатився за перевищення повноважень посадою і може отримати тюремний термін.