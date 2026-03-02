У Кривому Розі пролунали вибухи: ворог атакував підприємство у місті

У ніч на 2 березня окупанти атакували Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство у місті.

Кривий Ріг перебував під масованою атакою дронів. Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки на місто?

За словами голови ОВА, в Кривому Розі атаковано підприємство. Зафіксували пошкодження. Він розповів, що на місці удару виникли пожежі, які вогнеборці вже ліквідовують. На щастя, постраждалих немає.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що вночі місто опинилося під масованою атакою "Шахедів". Щонайменше п'ять дронів атакували об'єкти інфраструктури.

Повітряні сили також повідомляли про рух ворожих БпЛА від 2:54 ночі. Групи дронів рухалися у бік Кривого Рогу та завдали удару.

Що нещодавно потрапило під удар росіян?