У лютому росіяни били, зокрема балістикою та крилатими ракетами, а також дронами. Детальну статистику роботи ППО оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Дивіться також Провели успішну операцію: ДШВ прорвали оборону окупантів на Олександрівському напрямку

Які ракети змогли збити у лютому?

У лютому 2026 року підрозділи протиповітряної оборони знищили понад 30 тисяч повітряних цілей. Зокрема, ліквідовано балістичні та крилаті ракети різних типів, а також тисячі ударних і розвідувальних безпілотників:

3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

10 крилатих ракет "Калібр";

87 крилатих ракет Х-101;

7 крилатих ракет Х-22/Х-32;

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

35 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

8 протикорабельних ракет "Циркон";

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

3238 ударних БпЛА типу Shahed;

682 розвідувальних БпЛА;

26008 БпЛА інших типів.

Крім того, авіація Повітряних сил здійснила 576 вильотів літаків. Із них близько 398 були виконані для винищувального прикриття, понад 112 – для ураження наземних цілей та підтримки військ.

Повітряні сили підбили підсумки роботи за лютий: дивіться відео

Що відомо про посилення української ППО?