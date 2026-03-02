У лютому росіяни били, зокрема балістикою та крилатими ракетами, а також дронами. Детальну статистику роботи ППО оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Які ракети змогли збити у лютому?

У лютому 2026 року підрозділи протиповітряної оборони знищили понад 30 тисяч повітряних цілей. Зокрема, ліквідовано балістичні та крилаті ракети різних типів, а також тисячі ударних і розвідувальних безпілотників:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
  • 10 крилатих ракет "Калібр";
  • 87 крилатих ракет Х-101;
  • 7 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 12 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 35 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 8 протикорабельних ракет "Циркон";
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 3238 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 682 розвідувальних БпЛА;
  • 26008 БпЛА інших типів.

Крім того, авіація Повітряних сил здійснила 576 вильотів літаків. Із них близько 398 були виконані для винищувального прикриття, понад 112 – для ураження наземних цілей та підтримки військ.

Повітряні сили підбили підсумки роботи за лютий: дивіться відео

Що відомо про посилення української ППО?

  • Ефективність української ППО суттєво зросла завдяки отриманню винищувачів покоління 4+, зокрема F-16, та підвищенню бойового досвіду пілотів. Росія намагається виснажити українські запаси дорогих ракет PAC-3, запускаючи старі ракети Х-22, які важко перехопити без спеціалізованих систем.

  • Сили оборони України збивають майже всі повітряні цілі противника завдяки покращеним засобам протидії. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що це, ймовірно, пов'язано з значним покращенням засобів протидії російським ракетам.

  • Очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські дрони-перехоплювачі знищують кожен третій ворожий ударний безпілотник. Основним викликом для української ППО є масовані атаки різних типів БпЛА, включаючи "Шахеди".