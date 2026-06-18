Ворог серед білого дня вдарив по Дніпру: пошкоджено підприємство, є поранені

Вдень 18 червня окупаційні війська атакували Дніпро. Під прицілом опинилось приватне підтриємство.

Про це інформує Дніпропетровська ОВА.

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Ворог атакував Дніпро

Об 11:12 місцеві проінформували про вибух у Дніпрі. За хвилину до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі на місто. Вже об 11:16 з'явилось повідомлення про загрозу удару балістики.

За словами очільника ОВА Одександра Ганжі, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало приватне підприємство.

За попередніми даними, четверо осіб отримали поранення.

Детальна інформація щодо наслідків атаки уточнюється.