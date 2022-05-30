В документі немає жодного слова про розрив з Москвою, – священник ПЦУ про "самостійність" УПЦ МП

Українська православна церква Московського патріархату вирішила від'єдналася від Російської православної церкви. Проте священники кажуть, що у їхньому документі про реальний розрив з Москвою немає жодного слова.

Про це 24 каналу розповів ректор Відкритого православного університету Георгій Коваленко.

До теми УПЦ МП все ж зберегла духовне спілкування з Російською православною церквою, – ЗМІ

За його словами, вся "самостійність і незалежність" УПЦ МП від російської церкви – це те ж, що було вигадано Московський патріархатом ще 30 років тому.

Насправді треба дивитися в документи та офіційні заяви представників МП. Так, от, в самоу документі, який прийняв цей "Собор" УПЦ Московського патріархату, немає жодного слова про розрив з Москвою,

– заявив священник.

Він наголосив, що в документі говориться про те, що будуть внесені зміни в статут про управління УПЦ. Але цих змін українці досі не побачили.

"Більше того – вже почалися якісь розмови про те, що зміни будуть опубліковані просто на сайті. А офіційний речник Московського патріархату в Україні сказав, що “ми залишилися з тим статусом, який був в 1990 році", – каже експерт.

Георгій Коваленко наголосив, що насправді важливо розуміти, що:

"на підконтрольній Україні території церква буде заявляти, що вона самостійна і не пов'язана з Московським патріархатом",

"а на окупованій території представники МП вже зробили заяву, що в них все залишається, як є".

"Все буде залежати від того, де буде проходити лінія фронту. Але будемо сподіватися, що ці процеси все таки призведуть до того, що ця церква стане УПЦ", – підсумував священник.

Георгій Коваленко про від'єднання УПЦ МП від російськї церкви:



Діяльність УПЦ під час війни Росії з Україною

Відео до теми – Кремль бачив в УПЦ МП свою агентську організацію, – Фейгін