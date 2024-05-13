На Донеччині ЗСУ збили черговий Су-25
Джерело:Генштаб ЗСУ
Підрозділи Сил оборони 13 травня збили ворожий Су-25 в Донецькій області.
Про це стало відомо з вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ. Літак Су-25 може уражати наземні та надводні цілі, повітряні маловисотні повільні цілі. До останніх належать гелікоптери та транспортні літаки.Читайте також Мінус черговий вертоліт окупантів: 47 ОМБр приземлила російський "Алігатор"
Для чого використовують Су-25
Зазвичай штурмовик Су-25, який вдалося збити українським захисникам, виконує бойові завдання. Він обстрілює позиції українських військових різними типами ракет. На літак можна встановити 32 види озброєнь. Штурмовик Су-25 може розвивати швидкість понад 900 кілометрів на годину, що дає змогу йому швидко долати великі відстані.
Су-25 може бути оснащений авіагарматами, авіабомбами різного калібру та призначення, керованими та некерованими ракетами "повітря – земля", керованими ракетами "повітря – повітря". Загалом Су-25 залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, який використовують понад 30 країн.
Варто зазначити, що українські воїни не вперше збивають такий літак. Всього два дні тому, 11 травня, українські військові 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка також знищили у Донецькій області російський Су-25.
Втрати росіян: останні новини
- Ворог продовжує зазнавати чималих втрат у повномасштабній війні. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1 740 окупантів. Те, що російська армія зазнає шалених втрат, демонструє також і факт, що до наступальних дій на Харківщині залучили навіть Африканський корпус найманців.
- Головне управління розвідки повідомило, що росіяни зазнають величезних втрат. Представник української розвідки Андрій Юсов звернувся до російських військових щодо можливості здачі у полон – зокрема, солдатів Московського та Ленінградського округів. Саме вони перебувають на Харківському напрямку. Він запевнив, що Україна гарантує дотримання Женевських конвенцій, гуманітарного права.
- У Повітряних силах заявили, що бійці Сухопутних сил також мають власні комплекси малого та середнього радіуса дії, які допомагають їм відпрацьовувати по різних цілях – у тому числі й літаках.