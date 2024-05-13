В Донецкой области ВСУ сбили очередной Су-25
Источник:Генштаб ВСУ
Подразделения Сил обороны 13 мая сбили вражеский Су-25 в Донецкой области.
Об этом стало известно из вечерней сводки Генерального штаба ВСУ. Самолет Су-25 может поражать наземные и надводные цели, маловоздушные медленные цели. К последним относятся вертолеты и транспортные самолеты.
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Для чего используют Су-25
Обычно штурмовик Су-25, который удалось сбить украинским защитникам, выполняет боевые задания. Он обстреливает позиции украинских военных разными типами ракет. На самолете можно установить 32 вида вооружений. Штурмовик Су-25 может развивать скорость более 900 километров в час, что позволяет ему быстро преодолевать большие расстояния.
Су-25 может быть оснащен авиапушками, авиабомбами разного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух – земля", управляемыми ракетами "воздух – воздух". В целом Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более 30 стран.
Стоит отметить, что украинские воины не в первый раз сбивают такой самолет. Всего два дня назад, 11 мая, украинские военные 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко также уничтожили в Донецкой области российский Су-25.
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