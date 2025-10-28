Росіяни прориваються у районі Слов'янська і тиснуть на оборонців Лимана: карта боїв 28 жовтня

Росіяни проводять численні атаки на Донеччині. Українські захисники стримують натиск ворога.

Упродовж минулої доби відбулося 218 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Де точилися найзапекліші бої?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 10 атак загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та у бік Бочкового.

На Куп'янському напрямку відбулося 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне.

На Слов'янському напрямку ворог здійснив 11 спроб прориву у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 штурмів агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 3 спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупаційних військ в районі Степового, Кам'янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив 4 безрезультатних спроби наступу.

Яка ситуація на Покровському напрямку?