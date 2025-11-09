"Росії невигідно зупинятися": у ЗСУ назвали головну мету ворога на Донеччині

Захоплення усієї Донеччини залишається пріоритетним для ворога. Саме здачу Донбасу, за повідомленнями ЗМІ, Володимир Путін ставив як умову для припинення війни.

Росія не може завершити війну, поки не закриє низку критичних питань. Одне з них – Краматорськ, Слов'янськ і Лиман. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.

Чому Росія не може закінчити війну, не захопивши увесь Донбас?

За словами Філатова, ці території важливі для ворога, бо саме через них проходять джерела води, які забезпечують Донецьку та Луганську області.

На Донбасі є великі проблеми з питною водою. Через вугільний пласт під землею немає нормальних водоносних шарів на доступній глибині. Порода з шахт має колір іржі – це означає, що вона насичена металами, які забруднюють воду. Таку воду дуже важко очистити до безпечного рівня. Джерел води тут не вистачає ані для населення, ані для підприємств.

Головна проблема в Донецьку зараз – брак питної води. Саме тому для Росії важливо захопити увесь Донбас – без контролю над ним вона не зможе забезпечити окуповані райони водою.

Так само залежною від води є окупована частина Запорізької області, де без неї неможливо розвивати сільське господарство.

Отже, Росія продовжує війну, бо зупинити її означає зіткнутися з ще більшими проблемами. Якщо бойові дії припиняться, мешканці окупованих територій вимагатимуть покращення умов життя, але ресурсів для цього не буде. Це може спричинити невдоволення та внутрішні конфлікти. А найбільше Росія боїться саме внутрішньої революції, а не зовнішніх ворогів.

Що відомо про вимогу Путіна здати Донбас?