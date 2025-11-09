"Росії невигідно зупинятися": у ЗСУ назвали головну мету ворога на Донеччині
- Захоплення всієї Донеччини є пріоритетом для Росії через необхідність забезпечення водою окупованих територій.
- На Донбасі є значні проблеми з питною водою, що ускладнює життя населення та функціонування підприємств.
Захоплення усієї Донеччини залишається пріоритетним для ворога. Саме здачу Донбасу, за повідомленнями ЗМІ, Володимир Путін ставив як умову для припинення війни.
Росія не може завершити війну, поки не закриє низку критичних питань. Одне з них – Краматорськ, Слов'янськ і Лиман. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.
Чому Росія не може закінчити війну, не захопивши увесь Донбас?
За словами Філатова, ці території важливі для ворога, бо саме через них проходять джерела води, які забезпечують Донецьку та Луганську області.
На Донбасі є великі проблеми з питною водою. Через вугільний пласт під землею немає нормальних водоносних шарів на доступній глибині. Порода з шахт має колір іржі – це означає, що вона насичена металами, які забруднюють воду. Таку воду дуже важко очистити до безпечного рівня. Джерел води тут не вистачає ані для населення, ані для підприємств.
Головна проблема в Донецьку зараз – брак питної води. Саме тому для Росії важливо захопити увесь Донбас – без контролю над ним вона не зможе забезпечити окуповані райони водою.
Так само залежною від води є окупована частина Запорізької області, де без неї неможливо розвивати сільське господарство.
Отже, Росія продовжує війну, бо зупинити її означає зіткнутися з ще більшими проблемами. Якщо бойові дії припиняться, мешканці окупованих територій вимагатимуть покращення умов життя, але ресурсів для цього не буде. Це може спричинити невдоволення та внутрішні конфлікти. А найбільше Росія боїться саме внутрішньої революції, а не зовнішніх ворогів.
Що відомо про вимогу Путіна здати Донбас?
- 16 жовтня під час телефонної розмови із Дональдом Трампом Володимир Путін, за повідомленнями ЗМІ, висунув умову для припинення війни. Він хотів, аби Україна вивела свої війська з усього Донбасу.
- 17 жовтня у Білому домі Трамп зустрічався із Володимиром Зеленським. Медіа писали, що американський президент тиснув на українського, аби той прийняв вимогу очільника Кремля. Зеленський відмовився. Зрештою, сам Трамп зупинився на ідеї припинення вогню на поточних лініях зіткнення. Він закликав сторони припинити бойові дії там, де вони стоять, а вже потім вирішувати територіальні питання.
- У Кремлі відкинули ідею перемир'я на поточній лінії фронту. Там дали зрозуміти, що не погодяться ні на що інше, ніж капітуляція України. Така категоричність Москви зірвала заплановану зустріч Трампа і Путіна у Будапешті і змусила президента США ввести перші санкції проти Росії.