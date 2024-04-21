Американська допомога Україні: очільник Пентагону вказав на важливі аспекти

Палата представників США схвалила законопроєкт, що передбачає надання допомоги Україні. Це рішення може стати вирішальним у протистоянні з російською агресією, на думку очільника Міноборони.

Ллойд Остін, глава Пентагону, висловив підтримку ухваленому законопроєкту, який забезпечить необхідними ресурсами Україну та Ізраїль, а також посилить безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні. За його словами, це рішення демонструє непохитність США у наданні допомоги своїм союзникам.

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Очільник Пентагону про пакет допомоги

Ініціатива, яка тепер чекає на схвалення Сенату, передбачає надання Україні близько 60 мільярдів доларів. Ці кошти допоможуть Силам оборони протистояти російській агресії. Крім того, Вашингтон посилить обороноздатність Ізраїлю проти Ірану та його союзників.

Цей законопроєкт є важливим вкладом у майбутнє, він створить нові робочі місця та зміцнить довгострокову безпеку США… Світ все ще спостерігає. Життя все ще на кону. Довгострокова безпека Америки все ще поставлена ​​на карту. Ми ніколи не повинні давати нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам жодної причини сумніватися в рішучості Америки,

– заявив Ллойд Остін.

Окрім безпосередньої військової підтримки, документ також передбачає збільшення гуманітарної допомоги для палестинських цивільних у Газі. Загалом це демонструє комплексний підхід США до вирішення міжнародних конфліктів.

Ллойд Остін наголосив, що без стабільного лідерства США проблеми сучасного світу лише поглиблюватимуться. Він закликав не давати підстав сумніватися у рішучості Америки, наголошуючи на важливості цього законопроєкту для довгострокової безпеки країни.

Ширший контекст: що слід знати

Ймовірно, Сенат США проголосує за відповідну ініціативу про допомогу для України уже наступного тижня. Після цього вона надійде на підпис до президента та почне реалізовуватись упродовж лічених днів, – як запевняють у Пентагоні.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначають: не варто очікувати миттєвих змін на лінії фронту. Аналітики допускають, що Росія може посилити наступ упродовж найближчих тижнів, допоки ресурси не надійдуть до України.

Експерти наголошують, що підтримка Силам оборони з боку Заходу повинна бути системною та послідовною. Лише в такому разі України не втрачатиме обороноспроможність та ефективно протистоятиме загрозам.

За словами посадовця, законопроєкт також сприятиме розвитку американської оборонної промисловості, вливаючи приблизно 50 мільярдів доларів, що створить робочі місця в понад 30 штатах. Це не лише зміцнить економіку, а й підвищить обороноздатність США.